Викрадачів затримали, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Києві група іноземців побила та викрала чоловіка, який заборгував їм гроші. Правоохоронці ввели спеціальну операцію та затримали зловмисників.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки.

Заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну операцію. Протягом години напрямок руху автомобіля встановили. Наряд патрульної поліції зупинив викрадачів неподалік від Північного мосту.

Читайте такожВ Одесі 10-річна дівчинка зателефонувала в поліцію "з багажника автомобіля": що сталосяПравоохоронці з’ясували, що між затриманими та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм від 26 до 29 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц