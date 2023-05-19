Він ще до початку повномасштабного вторгнення Росії прибув до України і отримав посвідчення адвоката.

Громадянин Росії зі спільником з Київської обласної військової адміністрації допомагали ухилянтам виїжджати за кордон, їм повідомили про підозру.

Як йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України, вони ліквідували у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. "Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката. Після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє "сприяння" у нелегальному виїзді до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що своїх клієнтів він "оформлював" як водіїв міжнародних вантажних перевезень. "Щоб внести фіктивні "відомості" до системи "Шлях", зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації", - зауважили у Службі.

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Так, співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників "схеми" і затримали у столиці її організатора – російського громадянина - на передачі йому 10 тис. доларів за групу "клієнтів".

У Службі також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли бойову гранату Ф-1, посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області, російський військовий квиток та документи з доказами незаконних дій.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, росіянина додатково підозрюють за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Схеми виїзду за кордон: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Кіровоградській області членів злочинної організації судитимуть за переправку за кордон близько 40 ухилянтів. Організатором "схеми" був уродженець Запоріжжя, який залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб – жителів Запорізької області та Львова.

У Хмельницькій області медиків центральної районної лікарні області підозрюють у масовій видачі фіктивних медичних довідок для ухилянтів.

А у квітні Служба безпеки повідомляла про викриття ще трьох подібних схем - тоді затримали п'ятьох організаторів.

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