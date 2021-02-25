За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли.

Сьогодні в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, постраждалих немає.

Про це повідомили в поліції Києва.

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"Сьогодні близько 16:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину в Голосіївському районі на вулиці Ямській. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Після встановлення обставин події буде надана правова кваліфікація.

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Автор: Леся Лещенко