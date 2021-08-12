38-річний дитячий фотограф вчинив відносно дівчинки розпусні дії.

У Києві судитимуть фотографа, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що на початку квітня 2021 року 38-річний дитячий фотограф через фейковий профіль переписувався із дитиною, представившись їй дівчинкою. Чоловік за допомогою шантажу та погроз вмовив її фотографуватися оголеною. Крім того, зловмисник вчинив відносно дівчинки розпусні дії.

Під час обшуків правоохоронці знайшли на мобільному телефоні та комп’ютері численні фото та відео дитячої порнографії.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.

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Справа Олександра Ктиторчука - іншого фотографа, підозрюваного у педофілії

Ктиторчука звинувачують в розбещенні неповнолітніх дівчат і зйомці порнографічного контенту.

За даними слідства, чоловік розважався з дівчатами у переобладнаному мікроавтобусі.

Серед жертв фотографа виявилися як мінімум три дівчини 12, 15 і 17 років.

Наймолодша жертва розповіла, що фотограф запропонував їй з подругою разом відпочити і кудись їх повіз. Надалі він пригостив дівчаток алкоголем. Постраждала в результаті сп'яніла і заснула в бусі, але прокинулася від того, що Ктиторчук її роздягав. Дівчинка намагалася чинити опір, але чоловік в результаті виявився сильнішим.

Автор: Денис Прядко