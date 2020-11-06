Тварина отримала нове життя.

У столиці випадковій перехожій вдалося врятувати пса, з якого жорстоко знущалися троє чоловіків-живодерів у лісі.

Деталі історії описуються в сюжеті ТСН.

Бідолашну тварину прив'язали ланцюгом до дерева, лупцювали, а після ножем перерізали горло. Жінка, яка проходила повз, помітила тортури, розігнала зловмисників і врятувала Курта - так тепер звуть собаку.

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"Олена опікується песиком другу добу. І все гадає, де він був і що пережив. Два дні тому Курта в лісі випадково помітила сусідка Олени - безсилого, прив'язаного ланцюгом і з перерізаним горлом, який лежав на землі. Поруч були троє чоловіків, які палили багаття. Щойно побачили жінку, вони зібрали речі й пішли геть", - йдеться в сюжеті.

Постраждалого собаку відвезли до лікарів. Згодом він отримав ім'я. Зловмисників розшукати не вдалося.

"Схоже, що це молоді люди, років 30. І начебто як якийсь час вони там жили, люди їх бачили", - каже Олена.

Лікар каже, що псу не більше року. Зараз його життю загрози немає.

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Автор: УНІАН