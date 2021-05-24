У Києві після зіткнення зайнялися легковик та вантажівка. Водій та пасажир легковика загинули на місці.

На Житомирській трасі у Святошинському районі Києва зіткнулись та зайнялись вантажівка й легковик. На місці події загинули водій та пасажир «Фольксваген», а також пішохід.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Як повідомляється, особу пішохода наразі встановлюють правоохоронці. Водія вантажівки госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками.

За попередньою інформацією водій вантажівки «Даф» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Пасат».

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Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Автор: Катерина Лиманська