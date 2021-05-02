Вночі у Дарницькому районі Києва на вулиці Російській сталася масова бійка з різаниною. Є постраждалі.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Читайте такожУ Києві невідомою речовиною отруїлися родина і медики, які приїхали на викликЯк зазначається, всього билися близько 15 осіб із різних компаній.
В результаті одну людину госпіталізували з ножовим пораненням у ділянку печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці.
Відомо, що більшість учасників бійки перебували в стані алкогольного сп’яніння. У всіх із них своя версія того, що сталося.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, деталі уточнюються.
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