Одну людину госпіталізовано до лікарні, ще одній – знадобилася допомога на місці.

Вночі у Дарницькому районі Києва на вулиці Російській сталася масова бійка з різаниною. Є постраждалі.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Читайте такожУ Києві невідомою речовиною отруїлися родина і медики, які приїхали на викликЯк зазначається, всього билися близько 15 осіб із різних компаній.

В результаті одну людину госпіталізували з ножовим пораненням у ділянку печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці.

Відомо, що більшість учасників бійки перебували в стані алкогольного сп’яніння. У всіх із них своя версія того, що сталося.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, деталі уточнюються.

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Автор: Аліна Вишневська