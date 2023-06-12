Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження і перебуває у комі.

У Києві водій на перевищеній швидкості проігнорував червоний сигнал світлофора і збив дитину на велосипеді.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у соціальній мережі Facebook, дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня 2023 року приблизно о 13 год. на вул. Визволителів.

"Водій автомобіля Део Нексія рухався із значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту. При наближенні до регульованого пішохідного переходу водій проігнорував червоний сигнал світлофору, забороняючий рух в його напрямку. В результаті автомобіль підозрюваного скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав проїзну частину дороги на велосипеді в безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина перебуває в комі.

У цьому зв'язку, водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також водієві повідомлено про підозру за фактом вчинення ДТП, у якій постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України).

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