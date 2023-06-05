Рівень алкоголю у крові під час ДТП у водія перевищував норму в 16 разів.

На Хмельниччині суд визнав винним водія з Києва, який у квітні 2022 року на блокпості насмерть збив військового.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, водія засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права впродовж 6 років керувати транспортними засобами. До вироку суду чоловік вже перебував під вартою.

Правоохоронці встановили, що рівень алкоголю у крові засудженого перевищував норму в 16 разів.

Відео дня

"Він не зменшив швидкість руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем й бетонною огорожею контрольного пункту, за якою перебували військові. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один військовослужбовець тероборони від отриманих травм загинув на місці, ще двоє були травмовані", – повідомляє прокуратура.

ДТП в селі Давидківці Хмельницької області

13 квітня 2022 року близько 21:15 години на трасі поблизу Давидковецького перехрестя 28-річний киянин на вантажівці DAF на швидкості в’їхав у блокпост.

Внаслідок ДТП 43-річний військовослужбовець, який ніс там службу, від отриманих травм загинув на місці події, а ще двоє 36-річних тероборонівців отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини: