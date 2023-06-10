Всі постраждалі наразі госпіталізовані.

В Київській області внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та 8 травмовано, серед них є діти.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "В результаті ДТП поблизу села Чупира двоє людей - чоловік та жінка, які перебували в мікроавтобусі Renault загинули", - повідомив подробиці Нєбитов.

Він додав, що ще 5 людей травмовано, з яких двоє дітей. "Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто Hyundai також троє потерпілих", - зазначив він.

Нєбитов додав, що постраждалих доправили до лікарень.

На місці продовжують працювати поліцейські Київщини та фіксувати наслідки аварії.

ДТП в Україні

3 червня у тимчасово окупованому росіянами місті Шахтарськ Донецької області бронетранспортер переїхав легкову машину. Унаслідок наїзду на авто загинули дві людини.

А 5 червня на Хмельниччині суд визнав винним водія з Києва, який у квітні 2022 року на блокпості насмерть збив військового.

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