Він кілька разів ударив його в обличчя.

У Києві водій здійснив жорстокий напад на інспектора з паркування.

Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Інцидент стався 30 вересня біля станції метро "Печерська". За словами заступника голови КМДА Костянтин Усова, це вже не перший напад на представників мерії.

"Інспекторів із паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко. Але ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожУ Києві 74-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно 8-річної дівчинкиЗа його інформацією, автомобіль Skoda Oсtavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе.

Інспектор виконував свою роботу, коли несподівано отримав удари по обличчю. Прибулі медики діагностували у нього перелом носа.

"Відтепер у найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч із інспекторами буде Муніципальна охорона", – відзначив Усов.

Раніше повідомлялося, що у Києві маршрутник зчепився із пасажиром після словесного конфлікту. Інцидент зняли на відео пасажири.

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Автор: Людмила Жерновська