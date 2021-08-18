Підозрюваного затримали.

В Полтавській області затримали 25-річного жителя Кременчуцького району за підозрою у вбивстві матері.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

До поліції звернулася донька 48-річної загиблої. Вона повідомила про раптове зникнення матері та відсутність зв’язку із нею протягом кількох днів.

Зазначається, що тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили 17 серпня на дні колодязя, розташованого на території її домогосподарства. Під час слідчих дій поліцейські також виявили у криниці її особисті речі та документи.

"Ми з’ясували, що чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження під час сімейної сварки. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло загиблої з її особистими речами до колодязя та замаскував побутовим сміттям", – розповів начальник Управління карного розшуку поліції області Сергій Махно.

Відомо, що затриманий вже притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Якщо суд визнає підозрюваного винним у вчиненні особливо тяжкого злочину, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц