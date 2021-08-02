Під час руху в таксі між водієм та пасажиром виник конфлікт, згодом опоненти продовжили з'ясовувати відносини на вулиці, внаслідок чого пасажир отримав травми стегна та живота.

Поліцейські затримали таксиста за підозрою у ножовому пораненні пасажира в центрі Києва.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

Зазначається, що в ніч на 1 серпня до столичної поліції на спецлінію "102" від жінки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Паркова дорога її знайомий отримав ножове поранення.

Правоохоронці опитали заявницю і свідків події та встановили, що під час руху в таксі між водієм та пасажиром виник конфлікт. У результаті чоловік попросив зупинити автівку, аби відмовитися від послуги. Однак інцидент не вичерпався і після того, як пасажир разом з жінкою та товаришем залишили салон.

Сварка переросла у штовханину, під час якої один із учасників отримав ножове поранення стегна та живота, розповіли у поліції.

"Одразу після скоєного водій таксі сів у авто та поїхав у невідомому напрямку. Проте поліцейські його розшукали та затримали, а також провели невідкладний обшук в салоні іномарки та вилучили звідти складений ніж зі слідами бурого кольору, який направили на експертизу. 35-річного громадянина іншої держави затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому протягом кількох годин чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Таня Поляковська