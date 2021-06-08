Жінка порушувала правила дорожнього руху на Одеській площі у Києві, переповзаючи автомагістраль на чотирьох кінцівках.
Відео інциденту опублікували у Telegram Київ оперативний.
Невідома перейшла чотири смуги дороги з великими пакетами, а перед обмежувальним парканом зупинилися і стала на коліна, намагаючись його переповзти. Про це свідчать зняті очевидцями кадри.
Водії у відповідь на неадекватні дії жінки пригальмовували.
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Вона ж, своєю чергою, перейшла огородження, випросталась, поправила одяг, взяла в руки пакети й перейшла наступні чотири смуги дороги. Автомобілі зупинялися, щоб звільнити шлях порушниці.
Зазначається, що інцидент стався в годину-пік – час найбільш ожвавленого руху транспорту в столиці.
З 31 травня по 6 червня на дорогах у Києві, згідно з інформацією патрульних, зафіксували 719 аварій, 39 – з потерпілими. За тиждень у столиці внаслідок ДТП травмувалися 40 людей, відбулося 14 наїздів на пішоходів, з них п’ять – на пішохідних переходах.
Правоохоронці закликають бути максимально уважними й дотримуватися правил дорожнього руху, бо це допоможе зберегти здоров’я і врятувати життя.
Всього в Україні торік в аваріях загинули 1204 людини.
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