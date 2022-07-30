За вчинене горе-матері та її співмешканцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві жінка разом зі співмешканцем розбещувала своїх дітей та залучала їх до створення дитячої порнографії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що до створення протиправного контенту та розбещення 14–річного хлопчика та його 13-річної сестри причетна їхня 34-річна матір та її 35-річний співмешканець. Зловмисники, погрожуючи дітям побиттям, примушували їх до участі у створенні фото, - відео файлів в сексуальних образах, з моделюванням сексуальної поведінки з зображенням їх статевих органів. Фото та відео матеріали зловмисники розміщували в інтернеті. Вказані протиправні дії відносно дітей тривали протягом одного року і лише після втручання правоохоронців були припинені", - йдеться у повідомленні.

До суду направлено обвинувальний акт відносно жінки та чоловіка за фактами виготовлення, розповсюдження та примушування малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчинення відносно них розпусних дій, а також насильницьких дій сексуального характеру (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області жінка знімала порно за участі маленької доньки та продавала його у месенджері.

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