Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Житомирській області жінка знімала порно за участі маленької доньки та продавала його у месенджері.

Про це повідомляють у Департаменті кіберполіції.

24-річна жінка протягом двох років створювала протиправний контент з 4-річною донькою. Порнографію вона продавала через канал у месенджері - за 10 фото- та відеофайлів жінка брала 3 000 гривень.

В її оселі провели обшук та вилучили мобільні телефони і банківські картки. Постраждалу дитину передали під опіку соціальних служб.

Схему з виготовлення та збуту порнографічних предметів за участю дитини викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 №1256-ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці оголосили про підозру, тепер їй загрожує до десяти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі покарали жертву ґвалтівника, яка почала ґвалтувати маленьких дітей.

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