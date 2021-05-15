Водограй довелося відключити.

У Києві сьогодні розпочався сезон роботи фонтанів, проте один із них вже довелося відключити - у фонтан на Контрактовій площі невідомі зловмисники налили мийний засіб.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

У зв’язку з цим фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй.

Як повідомляв УНІАН, у Києві запустили фонтани. Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня. Водограї працюватимуть до 30 вересня.

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Автор: Вікторія Токарєва