За його словами, саме таким людожерським чином Путін має відреагувати на програш.

Колишній нардеп та екс-кандидат у президенти Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії "доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях" в Україні.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, про це Царьов заявив під час одного з пропагандистських стрімів. Разом з тим опальний політик заявив, що вважає Україну "історичною російською землею".

"А якщо ми ще почнемо на нашій історичній російські землі шандарахати ядерною зброєю... Звісно, якщо виходу не буде, будемо шандарахати. Але там жінки і діти", - заявив Царьов.

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Хто такий Олег Царьов

Олег Царьов - екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Гідності Олег Царьов погрожував "зачисткою Майдану за годину".

У 2014 році прихильник "русского мира" Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим.

Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні.

Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу Царьова, а він був оголошений в міжнародний розшук. Як повідомляв УНІАН, 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

Американські офіційні особи вважали Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.

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