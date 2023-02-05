За попередніми даними, вогонь поширився на чотири квартири.

У Київській області ввечері 5 лютого сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Подія трапилася в невеликому місті Українка.

За даними Київ Новини, вогонь поширився на чотири квартири. Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, у квартирі вибухнув газовий балон.

При цьому місцеві жителі уточнили на сторінці "місто Українка" в Facebook, що пожежа трапилася за адресою вулиця Соснова 1.

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"Що горить на Сосновій? Дим валить сильно", - запитав один з учасників групи.

Йому відписалися, що горить 2 під'їзд будинку, від 7 поверху та вище.

Також один з користувачів опублікував в коментарі фотографію з місця пожежі.

Пожежі в Україні - останні інциденти

Нагадаємо, що напередодні масштабна пожежа сталася в Суворовському районі міста Одеси. Під час події у вогні загинули дві жінки.

Також 4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, виникла пожежа.

На цей час близько 40% мешканців Одеси досі не мають світла. Через це в місті оголосили канікули для місцевих шкіл 6 і 7 лютого.

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