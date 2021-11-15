23-річного водія затримала поліція.

У Луцьку 14 листопада нетверезий водій збив 60-річного єпископа Волинського і Галицького Української апостольської православної церкви Олега Ведмеденка, який від отриманих травм сьогодні помер у лікарні.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Волинської області, ДТП сталася на проспекті Василя Мойсея в обласному центрі.

"23-річний водій, керуючи легковиком Mazda 6 у нетверезому стані, виїхав на тротуар та збив 60-річного пішохода. Водій у медзакладі пройшов освідування щодо керування транспортним засобом в стані сп’яніння - 1,21 проміле", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм постраждалий згодом помер у лікарні.

Поліцейські затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Винуватцеві загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

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Пам’ять загиблого у ДТП єпископа сьогодні хвилиною мовчання вшанували під час позачергової сесії Луцької міської ради.

"Перед тим, як розпочнемо сесію, хочу вас попросити вшанувати пам’ять єпископа Волинського і Галицького Української апостольської православної церкви Олега Ведмеденка, який помер сьогодні зранку внаслідок травм, отриманих у ДТП, що сталася вчора ввечері", – звернувся мер Луцька Ігор Поліщук до депутатів.

Хто такий Олег Ведмеденко

Олег Ведмеденко – богослов, письменник, проповідник і місіонер. Народився та проживав у Луцьку. Займався дослідженням Святого Письма, послідовник Каппадокійської школи богослів'я. Був постійним ведучим духовних рубрик в багатьох регіональних та всеукраїнських газетах та інтернет-ресурсах. Член Національної спілки журналістів України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі водій на іномарці збив двох молодих людей, один із них загинув на місці.

Автор: Світлана Макринська