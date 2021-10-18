Спробу зловмисника присікли пасажири.

У Рівному вчора ввечері на автовокзалі нетверезий чоловік намагався викрасти маршрутку з пасажирами.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця управління патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко, на території автовокзалу четверо нетверезих чоловіків намагалася сісти в маршрутку "Рівне-Корець".

Це викликало протест з боку інших пасажирів. Один з членів нетверезої групи, скориставшись неуважністю водія, сів за кермо маршрутки та здійснив спробу рушити з місця. Цю спробу присікли пасажири.

Після цього розпочалася бійка між пасажирами та компанією нетверезих чоловіків.

Читайте такожЛіг на рейки перед локомотивом: в Одесі сталася смертельна НПЗа інформацією Юрченко, прибувши на місце події, патрульні побачили бійку між кількома чоловіками. Під час виконання службових обов’язків з наведення порядку постраждав поліцейський.

"Один з учасників конфлікту сів за кермо маршрутки "Рівне-Корець" та здійснив спробу угону. Зі слів пасажирів, зловмисник натиснув на педаль газу. Його затримано. Ним виявився 23-річний житель Корецького району. Згідно з довідкою лікаря, він перебував у нетверезому стані", - розповіла речниця.

Керівник прес-служби Головного управління Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька розповіла УНІАН, що за фактом нанесення поліцейському тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що у Львові зловмисники викрали 19-річну дівчину та вимагали у її батька 2 мільйони євро.

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Автор: Петро Хромих