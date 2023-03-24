Дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі.

У Луцьку затримали жінку, яка за 30 тисяч доларів намагалася продати дитину своєї подруги. Хлопчик народився у квітні 2022 року.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, волинянці повідомили про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні минулого року, а наступного ж дня після пологів віддала.

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Невдовзі вона вирішила продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення.

Під час передачі дитини покупцю її затримали у Луцьку.

"Наразі жінці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі", - уточнили в ОГПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, час від часу в новинах з'являється інформація про те, що недолугі матері намагаються продати своїх дітей незнайомим людям. 12 лютого 2021 року у Києві судили жінку, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину сімейній парі з Китаю.

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