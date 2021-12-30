Міна висіла за кілька сотень метрів від житлових будинків.

У селі Гримайлівка Золочівського району на Львівщині знайшли міну часів Другої світової війни, що висіла просто на дереві.

"Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо розташовувалася вона буквально за кілька сотень метрів від житлових будинків села Гримайлівка Золочівського районі", - розповіли у ДСНС області.

Піротехнічна група рятувальників вилучила боєприпас та знищила.

Згодом у ДСНС також уточнили, що міна не провисіла на дереві всі ці десятиліття.

"Звісно, ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні ВНП це єдиний правильний вихід. Не повідомити, а отак повісити, бо ж хай хтось інший дзвонить на 101. Не робіть так. Робіть правильно: знайшов - повідом", - зазначили рятувальники.

У ДСНС нагадують, що попри значний вік застарілі боєприпаси вкрай небезпечні, а натрапити на них можна навіть в таких "дивовижних місцях".

Раніше УНІАН писав, як під Києвом викрили підпільний цех із виготовлення вибухівки. Серед вилученого були вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

А СБУ поблизу лінії розмежування знайшла схрон та вилучила снарядів на понад 300 кілограмів тротилу.

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