Виявлену міну водолази-сапери передали піротехнікам для подальшого знищення.

У столичному Гідропарку знайшли протитанкову міну.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас.

Прибувши на місце події, водолази-сапери ДСНС за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію річки у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ‑62.

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Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.

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Автор: Вікторія Токарєва