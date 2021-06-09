У столичному Гідропарку знайшли протитанкову міну.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас.
Прибувши на місце події, водолази-сапери ДСНС за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію річки у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ‑62.
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Вони підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.
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