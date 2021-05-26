Розлиту ртуть виявили на пероні біля смітника.

У Львові на залізничному вокзалі рятувальники зібрали 610 г ртуті.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 25 травня о 13:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у Львові на пл. Двірцева, 1 на першому пероні ВП «Вокзал станції Львів» поблизу смітника виявлено розлиту ртуть.

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До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г. Проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

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Автор: Світлана Макринська