Чоловікові було 28 років / Ілюстрація УНІАН
У Голосіївському районі Києва в четвер, 4 лютого, будівельник впав з 10-го поверху.
Про це Obozrevatel повідомило інформоване джерело.
Інцидент стався на будівництві будинку, розташованого за адресою Жилянська, 26. Чоловікові було 28 років.
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"НП сталася близько 18:00, попередньо, через порушення правил безпеки. Деталі події встановлять правоохоронці", - розповів співрозмовник.
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