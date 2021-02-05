Нещасний випадок, попередньо, стався через порушення правил безпеки.

У Голосіївському районі Києва в четвер, 4 лютого, будівельник впав з 10-го поверху.

Про це Obozrevatel повідомило інформоване джерело.

Інцидент стався на будівництві будинку, розташованого за адресою Жилянська, 26. Чоловікові було 28 років.

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"НП сталася близько 18:00, попередньо, через порушення правил безпеки. Деталі події встановлять правоохоронці", - розповів співрозмовник.

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Автор: УНІАН