Миколаївець відкрив стрілянину у скейтпарку / фото mk.npu.gov.ua

У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у скейтпарку.

Читайте такожУ центрі Києва п'яний чоловік влаштував стрілянину через зауваження про відсутність маски в аптеціПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу «Надія» чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

«Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю», – говориться у повідомленні.

Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

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У відділі поліції чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання. А 16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Чоловік добровільно здав зброю / фото mk.npu.gov.ua

Проте, попри домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Катерина Шварц