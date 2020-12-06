Хлопець у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події, але поліція його продовжить.

У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у скейтпарку.

Читайте такожУ центрі Києва п'яний чоловік влаштував стрілянину через зауваження про відсутність маски в аптеціПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу «Надія» чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

«Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю», – говориться у повідомленні.

Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

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У відділі поліції чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання. А 16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Проте, попри домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Катерина Шварц