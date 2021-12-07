Виштовхнути з салону хамуватого пасажира й кинути його в калюжу водієві "допоміг" інший пасажир.

Водій комунального автобуса №51 в Миколаєві силоміць вигнав з салону пасажира.

Про це пише місцевий сайт "Новости-N", відео інциденту якому надіслали очевидці.

На записі видно, як водій хапає пасажира за одяг, тягне по підлозі й викидає на вулицю. Там конфлікт продовжився: потерпілий отримав удари і був кинутий в калюжу. Примітно, що "допомогу" водієві надав один з пасажирів. Він також потім завадив побитому повернутися до салону.

Журналістам вдалося з'ясувати, що почалося все з прохання кондуктора показати квиток. У відповідь пасажир проявив агресію, почавши ображати як кондуктора, так і водія.

"Після чого водій не витримав і випровадив пасажира таким чином", - розповіли інші пасажири, які стали свідками інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше машиніст поїзда метро в Харкові жорстко покарав порушника громадського порядку, який бешкетував у вагоні. На інцидент відреагувала поліція і почала відповідну перевірку.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі школярки приревнували хлопця, після чого жорстоко побили трьох ровесниць.

Автор: Віолетта Орлова