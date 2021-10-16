Встановлюються обставини інциденту.

Харківські правоохоронці відреагували на інцидент, під час якого машиніст метро жорстко "провчив" неадекватного пасажира.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Головного управління Нацполіції Харківської області.

"16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка. Встановлено, що подія сталася на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події. Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, машиніст поїзда метро в Харкові жорстко покарав порушника громадського порядку, який бешкетував у вагоні. Судячи з запису, у машиніста по-справжньому урвався терпець, він вийшов з кабіни й "провчив" хулігана кулаками.

У прес-службі підземки вже заявили про відсторонення машиніста від роботи.

Також у мережі з'явилося відео самого інциденту.

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Автор: Юрій Годован