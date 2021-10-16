Харківські правоохоронці відреагували на інцидент, під час якого машиніст метро жорстко "провчив" неадекватного пасажира.
Відповідна інформація з'явилася на сайті Головного управління Нацполіції Харківської області.
"16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка. Встановлено, що подія сталася на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події. Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, машиніст поїзда метро в Харкові жорстко покарав порушника громадського порядку, який бешкетував у вагоні. Судячи з запису, у машиніста по-справжньому урвався терпець, він вийшов з кабіни й "провчив" хулігана кулаками.
У прес-службі підземки вже заявили про відсторонення машиніста від роботи.
Також у мережі з'явилося відео самого інциденту.