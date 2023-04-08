Громадяни України отримали легкі тілесні ушкодження, зазначили у МЗС.

У Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України, їхньому життю нічого не загрожує.

Постраждалим унаслідок ДТП у Молдові українцям після лікування консули допоможуть повернутися на Батьківщину, розповів спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко виданню "Європейська правда". Речник додав, що загалом в автобусі знаходилися 19 наших земляків.

"Внаслідок ДТП п'ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом…", - сказав спікер МЗС.

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ДТП у Молдові - що сьогодні треба знати

ЗМІ повідомляли, що вранці 8 квітня у Молдові перекинувся рейсовий автобус, який віз пасажирів з Кишинева до Києва. Журналісти дізналися, що всього в автобусі їхала 21 людина, і після аварії дев'ятьох іноземців доставили в лікарню.

За попередніми відомостями, ДТП могла трапитися через те, що автобус мав технічну несправність.

Нагадаємо, наприкінці березня у Хмельницькій області перекинувся автобус сполученням Варшава - Одеса, у якому їхали 25 пасажирів. За попередніми даними, водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

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