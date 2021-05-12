У Польщі сталася ДТП за українцями, внаслідок якої загинула 9-річна дитина.
Аварія сталася 11 травня в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства, повідомляє ТСН із посиланням на видання Onet.pl.
За даними польської поліції, за кермом легковика Seat перебувала 63-річна українка. Імовірно, жінка не впоралася з керуванням, через що авто виїхало на зустрічну смугу руху, де зіткнулося з вантажівкою.
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9-річний хлопчик, який перебував на задньому сидінні, отримав тяжкі травми голови. Медики намагалися врятувати дитину, але попри спроби реанімації, він помер.
На місці аварії працювали рятувальники, а також гелікоптер швидкої допомоги. Усі обставини ДТП встановлює польська поліція.
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