Дитина знаходиться у важкому стані.

У Рівненській області на залізниці постраждала 12-річна дитина. Хлопчик отримав електротравму

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, подія сталася ввечері 9 листопада неподалік залізничної станції міста Дубно.

"До прибуття рятувальників було відключено від електричного струму контактну лінію. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що дитину 2009 року народження, вдарило струмом після чого хлопчик упав між вагони", - зазначається в повідомленні прес-служби управління.

Читайте такожНа Житомирщині підліток отримав розряд у 27,5 тисяч вольт та впав з 15-метрової висоти (відео)Працівники Служби порятунку дістали підлітка та передали до рук працівників швидкої медичної допомоги. Після чого 12-річного дубенчанина у важкому стані з електротравмою було доставлено в опіковий центр.

Наразі з’ясовуються подробиці. За повідомленням місцевих ЗМІ, не виключено, що дитина вилізла на вагон і наблизилася до проводів з високою напругою.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Тернополі госпіталізували 14-річного хлопчика через удар струмом від кнопки домофона на вхідних дверях. Постраждалого доправили до обласної дитячої лікарні.

Автор: Петро Хромих