Псевдоорганізація просувала кремлівські наративи.

Сьогодні працівники Служби безпеки України та Національної поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри", яку підозрюють у співпраці з державою-агресором. Про це УНІАН повідомили джерела в правохоронних органах.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

Слід Путіна у секті "Аллатра" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, "русский мир" Аллатрою активно пропагувався ще до 2013 року.

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Мережа церков "Аллатра" вигадала нового бога в образі Путіна й активно пропагувала "русский мир" до початку війни на Донбасі.

Журналісти проекту Гроші захзначали, що ця секта зареєструвалася у Києві у 2014 році – під час активних бойових дій на сході України. Саме тоді почала з’являтися активна пропаганда їхньої діяльності – з яскравою рекламою у місті. Вони живуть за книгою так званої Анастасії Нових (це псевдонім). Ймовірно йдеться про Галинау Яблучкіну, яка є засновницею кількох видавництв – Аллатра і Сенсей . Яблучкіна, як й лідер секти, родом з Макіївки.

Члени секти вірять, що неодмінно відбудеться об’єднання слов’ян, а після нього – об’єднання світу і визначну роль в цьому відіграватиме Росія і "Номо" - Володимир Путін.

Багато з керівників регіональних осередків церкви є колишніми активістами Антимайдану й інших проросійських структур.

Тоді як у Росії стверджують, мовляв, за сектою стоїть Україна, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ, хоч очільники місцевих відділень церкви в Росії вболівають за чинну політику Кремля. Наприклад, керівник церкви Аллатра у Санкт-Петербурзі є водночас адміністратором громадської сторінки Путіна у соціальних мережах.

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