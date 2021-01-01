ДСНСники врятували туристів у Славському / фото УНІАН
На курорті Львівщини рятувальники з крісельного підйомника зняли всіх людей, які на ньому застрягли.
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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 16:05 у смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всі 74 особи, з них 13 дітей та 3 вагітних жінки. Рятувальні роботи завершено.
Інцидент у Славському 1 січня
- У смт Славське на Львівщині, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). На підйомнику застрягли 74 особи.
- Станом на 15:00 було врятовано 29 осіб, з них 5 дітей.
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