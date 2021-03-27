За попередніми висновками, вибухнув набір для страйкболу.

У місті Стебник, що на Львівщині, ввечері 26 березня вибухнув невідомий предмет. У результаті постраждали 2 дівчат-підлітків. До інциденту може бути причетний їхній друг.

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Староста Стебника Тарас Городиський зазначив ZAXID.NET, що інцидент трапився приблизно о 18:00 на вулиці Сагайдачного.

За словами старости міста, вибух був досить потужний. У результаті постраждали дівчата віком 15 і 16 років.

"Одній дівчині надали допомогу у Стебницькій міській лікарні, вона вже вдома. Іншу з опіками обличчя I ступеня і рваними ранами м'яких тканин доставили у дрогобицьку лікарню", – повідомив Городиський.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. За попередніми висновками, здетонувало обладнання для страйкболу. Воно було в рюкзаку хлопця, який перебував разом з ними. Підліток не постраждав, однак після вибуху втік з місця події. Ймовірно, він лише хотів пожартувати.

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Автор: Вікторія Гордієнко