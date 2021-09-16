Попередньо встановлено, що чоловік у лісосмузі задушив свого сина.

У місті Глухів Сумської області чоловік вбив свого 3-річного сина Олексія, після чого кинув тіло в лісосмузі.

Читайте такожУ Києві чоловік посварився та вдарив ножем у груди свого опонентаПро це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на інформацію джерела у правоохоронних органах.

Чоловіка 1971 року народження вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Виявилося, що забравши сина з дитячого садочка, поїхав з ним за місто на велосипеді. Приїхавши до найближчої лісосмуги, зв’язав йому руки та одягнув пакет на голову. Від чого дитина задихнулась. Після чого поїхав геть", - повідомили вранці 16 вересня у поліції.

Пізно ввечері 15 вересня у прес-службі поліції Сумської області повідомили про розшук безвісти зниклих 50-річного Сергія Бєлого та його 3-річного сина Олексія. Чоловік забрав дитину з дитсадка, але додому не повернувся.

Раніше в Дніпрі сталася трагедія - жінка вирішила вчинити самогубство і вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі й дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

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Автор: Ольга Робейко