Поліцейські припускають, що і жертви, і зловмисники якийсь час жили у покинутому будинку.

Неподалік середмістя Варшави у закинутій будівлі знайшли тіла чотирьох чоловіків - жертв убивства. Серед них було троє українців і один громадянин Польщі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Перші два тіла поліцейські виявили ще в неділю, а інші два – напередодні. Поки що не можна сказати, коли саме стався злочин: на момент виявлення ці тіла знаходились у різному ступені розкладання. "Вони там пролежали кілька місяців", – заявив речник варшавської поліції Роберт Шумята.

Підозрюваних у вбивстві вже затримали: серед них є як чоловіки, так і жінки. Шестеро підозрюваних є українцями, а один з них – громадянин Польщі. Зараз на місці злочину працюють правоохоронці, продовжується обстеження будівлі та пошук можливих інших жертв.

Відео дня

Повідомляється, що і жертви, і підозрювані – безпритульні. На думку поліцейських, всі вони мешкали у покинутому будинку і в якийсь момент між ними виник конфлікт. Вже у четвер затриманим повинні висунути звинувачення.

Інші трагічні події з українцями у Європі

Нагадаємо, у лютому стало відомо про жорстоке вбивство в Польщі 38-річної українки. Це сталося у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства, у центральній частині країни. Відомо, що загибла постійно їздила до Польщі на заробітки.

А одна з найбільш резонансних подій з українцями сталась у Німеччині. Там було вбито двох українок: як потім виявилось, ціллю злочинців було немовля. Зараз їх вже заарештовано.

Вас також можуть зацікавити новини: