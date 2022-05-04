Літній мешканець міста стріляв прямо з вікна своєї квартири.

У Вінниці чоловік стріляв по людях з мисливської зброї. 66-річний мешканець міста почав стріляти прямо з вікна своєї квартири.

66-річного зловмисника затримали, повідомляє Національна поліція Вінницької області.

"3 травня близько 22 години до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Вінниці на вулиці Брацлавській. За вказаною адресою виїхали всі профільні служби поліції та бійці спецпідрозділу КОРД. Оперативники відразу встановили квартиру, з якої стріляли, та ідентифікували її власника", - йдеться у повідомленні.

Для затримання чоловіка проводили поліцейську операцію "Грім". Зловмисник зачинився у своїй квартирі та відмовлявся йти на контакт з правоохоронцями. Поліції довелося проводити перемовини, в результаті яких чоловік усе ж погодився відчинити двері. На момент скоєння злочину, за попередніми даними, 66-річний зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські вилучили зброю та затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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