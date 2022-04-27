26 квітня поліцейські видворили з України 34-річного родича "злодія в законі".

З України видворено виявленого в Одесі "авторитета", що має зв'язки з криміналітетом Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Відзначається, що правоохоронці перевіряють представників "криміналітету", які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також їх можливу співпрацю з ворогом.

"Під час відпрацювання оперативники отримали інформацію про знаходження на території Одеси "кримінального авторитета", який є близьким родичем "злодія в законі" і має зв'язки з криміналітетом Росії. 26 квітня поліцейські видворили з України 34-річного громадянина", - сказано в повідомленні.

У поліції нагадали, що в квітні цього року поліція екстрадувала "злодія в законі" з санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині переселенка з Бучі вкрала у родички 2 мільйони гривень.

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