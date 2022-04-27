З України видворено виявленого в Одесі "авторитета", що має зв'язки з криміналітетом Росії.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Відзначається, що правоохоронці перевіряють представників "криміналітету", які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також їх можливу співпрацю з ворогом.
"Під час відпрацювання оперативники отримали інформацію про знаходження на території Одеси "кримінального авторитета", який є близьким родичем "злодія в законі" і має зв'язки з криміналітетом Росії. 26 квітня поліцейські видворили з України 34-річного громадянина", - сказано в повідомленні.
У поліції нагадали, що в квітні цього року поліція екстрадувала "злодія в законі" з санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині переселенка з Бучі вкрала у родички 2 мільйони гривень.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Вибухи у Придністров’ї: війна в Україні загрожує перерости в небезпечну фазу - Guardian
- В Одесі попрощалися із 3-місячною Кірою, її мамою і бабусею, які загинули внаслідок удару ракети РФ (фото)
- Таємницю розкрито: стало відомо, що за кораблі підійшли до берегів Одеси (відео)