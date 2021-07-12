Всього загинули дві людини, а ще одна людина в критичному стані.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня в Київській області біля села Ревне. В результаті аварії дві людини загинули, в тому числі дитина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Трагедія сталася близько 21:20. Водій Volkswagen Golf, за попередніми даними, перевищив швидкість та не впорався з керуванням, через що авто перекинулося на дах.

На момент аварії в легковику перебували понад 10 осіб, з них четверо дітей. В результаті два пасажири загинули, в тому числі семирічна дівчинка. Крім того, ще одна людина госпіталізована в критичному стані.

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На місці ДТП працювали вісім рятувальників від ДСНС і дві одиниці техніки, медики та поліція.

У ДСНС вказали, що в авто на момент аварії перебували 12 осіб, з них четверо дітей. В результаті аварії дві людини загинули, а ще трьох госпіталізували, з них двоє дітей.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом на Гостомельській трасі перекинулася маршрутка з пасажирами. На момент ДТП в автобусі перебували 12 осіб. Всього в аварії постраждали вісім осіб, з них двоє госпіталізовані з переломами.

За попередніми даними, маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, водій автобуса пішов на обгін і підрізала його, після чого перекинувся.

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Автор: Анастасія Горбачова