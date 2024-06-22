Конфлікт ексвійськового та охорони Тищенка: до інциденту причетний поліцейський Києва

За даними ЗМІ, у той момент він нібито перебував у Дніпрі в межах відрядження.

До інциденту з побиття ексвійськового підрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі причетний чинний працівник поліції Києва.

Як повідомляє "Суспільне", про це заявила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок. Йдеться про чоловіка у жилетці з надписом "Поліція", який фігурував на відео.

За словами Страшок , чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

Відео дня

"По їх завершенню право охоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", - повідомила вона.

Триває службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського. Слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту, підкреслюють у поліції.

У поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків.

Напад на військового у Дніпрі

Нагадаємо, вчора ввечері у мережі з'явилося відео конфлікту з нардепом, під час якого колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку, жорстко затримали невідомі.

У поліції підтвердили, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Було відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони викрили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий прийшов "захиститу ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського колл-центру".

Нагадаємо, влітку минулого року у мережі поширили аудіозапис, де людина, чий голос нагадує голос нардепа, обговорює створення схеми "заробітку" на колл-центрах. Тоді Тищенко заявив, що подібні записи є фейковими.

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