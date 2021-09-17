На сайті Нацполіції Запорізької області інцидент поки не коментували.

У Запоріжжі у жінки відібрали дитину. Невідомі під’їхали до потерпілої на авто Ford темно-червоного кольору і витягнули з дитячого візка малюка.

Про це йдеться у Telegram Это Запорожье.

Інцидент стався увечері 16 вересня на вулиці Комарова у Комунарському районі міста. У дописі зауважили, що дитині всього 1,3 років.

Як йдеться у відзнятому очевидцями ролику, була група нападників. За словами свідків, на місце події викликали поліцію, а ті вже займалися встановленням осіб зловмисників.

Водночас матір дівчинки вважає, що до брутального викрадення її доньки може бути причетний колишній чоловік, громадянин Туреччини. Мовляв, він їй неодноразово погрожував, що відбере дитину.

"Невідомі були у масках. Вони побили мою маму – бабусю дитини, яка гуляла з нею і захищала дитину", – розповіла потерпіла у коментарях.

Вона запевняє, що під час викрадення дівчинці вивернули ручку.

Іноземець нібито діяв зі спільниками.

На сайті Нацполіції Запорізької області інцидент поки не коментували.

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Автор: Віолетта Орлова