Інцидент трапився в дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі міста.

У Запоріжжі стався масштабний витік газу в багатоквартирному житловому будинку. Через вибух на місці події поранення отримала літня жінка.

За даними ДСНС, інцидент трапився 25 лютого близько 9:40 в дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі у квартирі на другому поверсі. Внаслідок вибуху в будинку ушкодилася опорна конструкція, що призвело до значних руйнувань.

Рятувальники відзначають, що в сусідній квартирі знаходилася сім'я, якій дивом вдалося вижити завдяки правилу "двох стін": глава сімейства спочатку відвів дочку та дружину у ванну кімнату, а потім кинувся на допомогу постраждалій 75-річній жительці.

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"Чоловік виявив невелике загоряння шафи і підлоги, погасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки і відніс у ванну кімнату. Потім, щоб переконатися, що інших постраждалих в будинку немає, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту і перекрив вентиль", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Пожежа в Подільському районі Києва

Нагадаємо, що 25 лютого в столиці України спалахнула велика пожежа на підприємстві в Подільському районі: дим від вогню розносився по всій правій стороні берега Києва.

Пізніше ЗМІ уточнили, що пожежа сталася на складах з лакофарбовими матеріалами в приміщенні площею 3000 кв. м, про постраждалих не повідомлялося. Внаслідок інциденту було перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю перекрито вулицю Нахімова.

Як пізніше уточнив мер Києва Віталій Кличко, пожежу вдалося ліквідувати близько 17:35. Наразі причину події не називають, проте кажуть, що в цей день сторонніх на території підприємства не було.

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