Двох постраждалих хлопців госпіталізували до реанімації, дівчинку після надання меддопомоги відпустили додому.

У Мелітопольському районі Запорізької області поліція затримала водія легковика, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Згідно з повідомленням, 30 серпня близько опівночі водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Дорожній в селі Костянтинівка Мелітопольського району, в районі АЗС скоїв наїзд на трьох громадян, які рухались по правому краю проїзної частини у попутному напрямку.

Зазначається, що внаслідок ДТП двоє хлопців, 2002 та 2007 років народження, та 13-річна дівчинка отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу. Двох хлопців госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, дівчинці надали медичну допомогу та відпустили додому.

Водія автомобіля поліцейські доправили до медичного закладу для проведення освідування. За даними медиків, чоловік – житель Мелітополя, 1983 року народження, – перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) ККУ.

Співробітники поліції затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб зі слідами механічних ушкоджень вилучено. Наразі вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська