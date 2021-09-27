Хворим доводилося купувати дорогі ліки, які вони мали отримувати безплатно, зазначили у спецслужбі.

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безплатно надає держава.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою.

"Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожТероризували жителів міста: на Одещині затримали членів банди (фото)Зазначається, що медики-шахраї "списували" отримані ліки й продавали їх приватним аптекам за половину ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх шести місяців.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях, в аптечних пунктах, залучених до незаконної схеми, вилучили: майже півмільйона гривень готівки, чергову партію готових до "збуту" ліків (50 пакувань дорогого медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Раніше у Харківській області співробітники СБУ викрили схему підробки ПЛР-тестів на коронавірус COVID-19, яка приносила зловмисникам до 1 млн гривень прибутку щомісяця.

За даними спецслужби, оборудку організували працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагенції.

Автор: Світлана Макринська