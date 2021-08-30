Загиблою виявилася 48-річна мешканка одного з сіл району.

Тіло жінки виявили на одній з вулиць Новоград-Волинського Житомирської області. Ймовірного вбивцю вже затримали.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, загинула 48-річна мешканка одного з сіл району. Вона приїхала в місто в пошуках роботи. Жінка в сквері чекала роботодавця, але до неї підійшов чоловік та раптово вдарив гострим предметом в шию. З місця нападу підозрюваний зник.

Поліції вдалося буквально за кілька годин знайти та затримати нападника. Ним виявився 31-річний житель райцентру. Нетверезого чоловіка затримали у дворі його будинку.

Він не зміг пояснити причину свого вчинку, а з загиблою знаком не був. На цей час підозрюваний заарештований. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. З'ясовуються всі обставини та причини злочину.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Миколаївському районі чоловік заколов вилами власного брата. Поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталася сварка, в ході якої чоловік вдарив вилами свого 39-річного брата.

Автор: Анастасія Горбачова