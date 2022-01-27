Кримінальне угруповання спеціалізувалося на розбоях.

Бійці спецпідрозділу КОРД провели спецоперацію із затримання кримінального угруповання в Харкові. Останньою жертвою злочинців став 84-річний чоловік.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харкова.

Правоохоронці отримали інформацію про кримінальне угруповання, що скоює розбійні напади, представляючись поліцейськими. Їм вдалося вийти на слід членів банди та з’ясувати їм можливих наступних жертв.

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Першим у списку опинився 84-річний житель Харкова, який начебто мав певні заощадження.

"Двері квартири пенсіонер відкрив зловмисникам сам, адже вони представились йому співробітниками поліції. Потрапивши до оселі, спільники накинулись на чоловіка з кулаками, а щоб не кричав, скотчем заклеїли рот", - йдеться в повідомленні.

В цей момент правоохоронці провели спецоперацію та затримали 4 членів кримінального угруповання, які мешкають в Харкові (їм 39, 38, 48 та 22 роки).

"Під час обшуку у них вилучено ніж, скотч, рукавиці, а також банківські картки потерпілого. Крім того, вилучено автомобіль, на якому пересувалися зловмисники", - сповістили в поліції.

За інформацією слідства, організував злочинну групу 39-річний уродженець Росії, наразі мешканець Харківщини. Він неодноразово був судимий за розбої та наркотики. До "справи" залучив 3 спільників - одного з Харківщини і двох іноземців. Усі вони є у кримінальних базах поліції.

Серед інцидентів, до яких банду вважають причетною, - побиття та пограбування неповнолітнього харків'янина. Затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Причетність до інших схожих злочинів в регіоні встановлюють.

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