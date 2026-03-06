Захоплення працівників 'Ощадбанку': з Угорщини вислали сім українців

В п'ятницю, 6 березня, сімох затриманих було вислано з території країни.

Сім українців, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть "вислані з Угорщини", заявив міжнародний речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Index.

Новина оновлюється

Повідомляється, що на підставі розслідування, проведеного Національною податковою та митною службою, було встановлено особистість семи затриманих громадян України.

Як зазначає видання, Ковач заявив, що влада встановила, що "операцію контролював колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом".

Викрадення працівників "Ощадбанку" в Угорщині: що відомо

Вночі 6 березня державний банк "Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині працівників установи. Вони здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та "Ощадбанк Україна".

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" знаходяться в центрі Будапешта. Місцезнаходження співробітників банку невідоме.