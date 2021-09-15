Унаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, який стався вранці 15 вересня, загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО.
Читайте такожУ Дніпрі пролунав вибух, є постраждалий (фото)Про смерть першої повідомили у прес-службі ДСНС у Facebook.
"Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева", - йдеться у повідомленні.
Її колеги розповідають, що Дар'я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала тим, хто потребував допомоги.
Другим загиблим унаслідок вибуху виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак, повідомляє "Страна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Як пише "Сегодня" з посиланням на джерела в поліції, попередньо, спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, був закладений у машину.
"Зараз встановлюється зв'язок між загиблими, ким вони були один одному. Оскільки злочин кваліфіковано як теракт, його розслідує не лише поліція, але ще і СБУ", - сказали у поліції.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня близько 9-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули чоловік та жінка, які перебували всередині транспортного засобу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).