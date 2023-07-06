Проти Варі відкрито провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Працівник Закарпатського обласного військкомату майор Костянтин Варі, який напередодні накинувся на подружжя в Ужгороді з кулаками, уже не вперше б'є жінок.

Знайомі Варі стверджують, що подібні інциденти траплялися з ним і раніше. Водночас сусіди розповіли журналістам, що чоловік регулярно зловживав алкоголем та, схоже, живе сам, йдеться у сюжеті ТСН.

"А коли (був) п'яний, то у нього "рейка" чи "планка"... щось у нього падає - і все", - висловився журналістці один з тамтешніх мешканців про Варі.

У Закарпатському місцевому центрі комплектування кажуть, що Костянтин Варі працює у них близько трьох років, раніше воював в АТО. Про проблеми з алкоголем, запевняють у військкоматі, не знали, але вже проводять службове розслідування, вирішується питання щодо його звільнення.

"Це є ганебно, такого раніше не відбувалося. Це перший випадок у його службовій кар'єрі. Але якщо даний факт підтвердиться, він понесе суворе покарання", - відповів керівник прес-служби Закарпатського ОТЦК Андрій Акімов.

У поліції, своєю чергою, уточнили, що проти Варі відкрито провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи.

Костянтин Варі - що відомо про скандал з побиттям в Ужгороді

Нещодавно у мережі відгримів скандал з побиттям в Ужгороді дружини військового. П'яний чоловік причепився до молодого подружжя ще в маркеті з запитаннями "Ти воював...?", а потім - вже на вулиці - перейшов на "мову" кулаків.

При цьому увага порушника різко перемкнулась на жінку, і він вдарив її у щелепу.

На місце події викликали поліцію і встановили, що нападником виявився співробітник місцевого військкомату Костянтин Варі. Алкотестер показав у крові чоловіка 2,04 проміле алкоголю.

Постраждалі у розмові УНІАН поскаржилися, що місцеві правоохоронці намагалися усіляко зам'яти інцидент: зволікали з документами і вилученням відео з камер відеоспостереження. А проте резонансна історія одразу набула розголосу й слідство зрушилося з мертвої точки.

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